Inversiones por 30 mil millones de pesos en las áreas de salud, vías y agua potable, anunció el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, para el municipio de Sahagún.

El mandatario cordobés lideró dos eventos públicos en esta población de la sabana cordobesa, donde hizo los importantes anuncios. Uno de ellos tiene que ver con la entrega de $2.397 millones para la remodelación y adecuación integral de la infraestructura física de la E.S.E. Hospital San Juan de Sahagún, que durante años ha padecido filtraciones, humedad y fallas eléctricas.

Gobernación de Córdoba

Además de $1.200 millones para la dotación de equipos médicos y mobiliario.

“Esta era una promesa de hace más de un año. Devolvemos la dignidad a este centro hospitalario que atiende a la sabana cordobesa y parte de Sucre. Queremos que la gente llegue y reciba atención de calidad, con espacios renovados y seguros. En 2026 avanzaremos en los estudios para un hospital completamente nuevo”, afirmó el gobernador.

Igualmente, anunció la pavimentación de más de 3,7 kilómetros de vías que transformarán la famosa Calle Larga, que conecta a la carretera Troncal de Occidente con el sector urbano del municipio y varios barrios estratégicos como Playa Rica, Centro, San Roque, El Prado y La Cruz. En este proyecto invertirán $22.641 millones, y su ejecución, que inició hace 20 días, se extenderá por 18 meses.

Gobernación de Córdoba

Y en lo que a soluciones para el tema de agua potable se refiere dijo que serán invertidos $1.514 millones para iniciar los estudios y diseños de ampliación de la red de captación y tratamiento de agua potable, con el objetivo de garantizar que los más de 120.000 habitantes de Sahagún cuenten con agua todos los días.

“A mí me interesa que me digan que ya la gente de Sahagún va al baño, abre la llave y tiene agua. Y yo hoy vengo a anunciarle al municipio que aquí está la plata para hacer los estudios y diseño, para darle solución definitiva y estructural para que la gente de Sahagún tenga agua potable todos los días de la semana”, puntualizó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.