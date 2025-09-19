Con un mensaje dirigido a todas las familias cartageneras, turistas y visitantes, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena redoblan desde este viernes 19 de septiembre los esfuerzos para que en materia de prevención se reduzcan las muertes por hechos de intolerancia durante la celebración del Día del Amor y la Amistad.

En puntos de afluencia masiva de personas los policías entregan volantes y brindan recomendaciones puntuales a los ciudadanos, para que, en estas festividades reine la calma, la mesura, la sana convivencia, y eviten los enfrentamientos entre vecinos, familiares y amigos.

Más de 3 mil hombres y mujeres policías están dedicados exclusivamente a las actividades relacionadas con el servicio seguro de la celebración de Amor y Amistad en Cartagena y su área metropolitana.

Desde el Comando de esta institución también promueven el decálogo de los buenos comportamientos. La campaña hace énfasis en que se debe poner en práctica el valor de la tolerancia, ser muy comprensivos, pacientes y transigentes.

“En este mes de Amor y Amistad, disfrute con los seres que tanto ama, resuelva sus diferencias a través del diálogo”, propone la Policía Nacional a la comunidad.

