El Juzgado Primero Civil Municipal de Riohacha declaró una acción de desacato contra funcionarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), por incumplir una orden judicial que ampara los derechos fundamentales una menor de edad de la etnia wayuu, que atraviesa una grave afectación en su salud.

La decisión judicial determinó que la presidenta de la Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo Parra y el gerente de Salud, Andrés Mauricio Escarria Barraza, incumplieron lo ordenado en una tutela fallada en noviembre de 2023, donde se exigía garantizar oportunamente los tratamientos médicos requeridos por la menor.

Por lo que el tribunal impuso una sanción de tres días de arresto y una multa económica de tres salarios mínimos legales vigentes, dentro de los cinco días siguientes a la firmeza de la sanción, instando a que se dé cumplimiento inmediato a la protección de los derechos fundamentales reclamados.

La oficina de asuntos jurídicos y étnicos del Movimiento Indígena Nación Wayuu acompañó este proceso judicial como parte de la defensa de los derechos de las comunidades.