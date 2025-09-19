La seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional, en el departamento del Cesar, informó que las vías y principales carreteras se encuentran desbloqueadas y que hay una libre movilidad por parte de los vehículos.

La información la dio a conocer el mayor, Alberhtlan Agudelo Rivera, jefe encargado de dicha seccional.

Es de recordar que en diferentes puntos y ejes viales del departamento organizaciones regionales del pueblo Zenú, comunidades indígenas, campesinas y afro, mantuvieron un bloqueo por varias horas, solicitando al Ministerio del Interior dar cumplimiento con la instalación de una mesa de concertación que quedó definida en una resolución desde el mes de enero pasado.

“Llevábamos muchas mesas de trabajo con el Ministerio del Interior y los acuerdos no se han cumplido, tenemos una resolución para la instalación de una mesa de concertación intraetnica y no hemos podido avanzar, porque nos pidieron un número de delegados de los departamentos de Cesar, Sucre y Córdoba y no están cambiando las reglas, nos están poniendo unos requisitos extras como en la oferta de tierras, tenemos muchas decisiones que no nos han cumplido”, manifestó Daiber Alberto Díaz Quiñones autoridad indígena Zenú, bajo el cargo de gobernador.

En la minga hubo la participación de los pueblos kankuamo, chimila, wayuu, comunidades afro y campesinas.