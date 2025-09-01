El gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara, hace parte de la comisión colombiana que viajó a Japón a una misión comercial y de cooperación estratégica que busca abrir nuevas oportunidades de desarrollo para el departamento y el país.

Junto a él están el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera.

A su llegada a la tierra del sol naciente, los mandatarios colombianos sostuvieron un encuentro con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y allí Erasmo Zuleta presentó el interés de Córdoba en establecer alianzas bilaterales en agroindustria, seguridad, innovación tecnológica y adaptación al cambio climático, sectores en los que la experiencia japonesa puede aportar significativamente al crecimiento sostenible de la región.

gobernación de Córdoba/Cortesía

“Japón es una potencia mundial que tiene la cuarta economía del mundo, sin embargo, importa gran parte de lo que consumen, lo que representa una gran oportunidad para nosotros. Nos recibió la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, a quien le manifestamos nuestro interés y deseo de fortalecer relaciones entre las regiones de Colombia y Tokio en temas como seguridad, agroindustria, tecnología, y adaptabilidad al cambio climático, así como la transferencia de conocimiento, para aumentar la productividad cuidando y preservando el medio ambiente y nuestra biodiversidad”, expresó Zuleta Bechara.

La delegación participó además en Expo Osaka Colombia 2025.

El mandatario cordobés anotó que esta estrategia hace parte del proceso de internacionalización del departamento, que busca diversificar mercados de exportación, atraer inversión extranjera y fomentar proyectos de cooperación técnica.