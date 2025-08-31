Compartir:
Por:  Julio César González

No son buenas las noticias en materia de seguridad en el sur del departamento de La Guajira, tras el atentado a bala en el que resultó herido un funcionario público en el perímetro urbano del municipio de Barrancas.

Se trata de Héctor Zuleta, secretario de Gobierno de la Alcaldía de la municipalidad en mención.

La acción delincuencial se registró en la noche de este sábado 30 de agosto, en inmediaciones de la Institución Educativa Paulo VI.

Según la información preliminar, el funcionario descendió de su vehículo por un momento, cuando fue sorprendido por dos hombres a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego cuando se le acercaron, le disparó en tres oportunidades por la espalda y huyó junto a su cómplice.

Minutos después, malherido fue auxiliado y trasladado hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Pilar, donde recibió atención médica inicial. Posteriormente, debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a un centro asistencial de mayor nivel en San Juan del Cesar.

Personal de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para tratar de establecer los móviles del atentado y así dar con la captura de los responsables.