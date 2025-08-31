Un hombre resultó gravemente herido durante una riña en un establecimiento comercial en el perímetro urbano de Valledupar, Cesar.

Las autoridades indicaron que este responde al nombre de Hiter Pabón, quien se encuentra en delicado estado de salud en un centro asistencial local.

El caso se registró en la noche de este sábado, en un billar ubicado en el barrio Divino Niño, donde el mencionado protagonizó una riña, en la que fue agredido con arma cortopunzante y balas de arma traumática, lo que lo dejó tendido en el piso.

Minutos después, malherido fue auxiliado por los presentes y trasladado hasta la sala de urgencias del hospital Eduardo Arredondo Daza sede La Nevada, donde posteriormente tuvo que ser remitido a la clínica Valledupar, allí permanece bajo pronóstico reservado, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los móviles y autores del hecho son materia de investigaciones por parte de personal de la Policía Judicial, quienes llegaron al lugar para realizar los actos urgentes y recopilar información que ayude al esclarecimiento del caso.