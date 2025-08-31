Con la finalidad de mejorar cada vez más el tránsito en la ciudad de Sincelejo la alcaldía a través de la Secretaría de Movilidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial lideraron una jornada de asistencia técnica dirigida a 25 agentes e inspectores de tránsito, además de miembros de la Policía Judicial.

En el encuentro fueron abordaron temas fundamentales como la diferencia entre accidente y siniestro, la conducta vial y la protección de los actores más vulnerables en la vía como lo son los peatones, ciclistas y motociclistas.

A su vez las autoridades de tránsito dieron a conocer los lineamientos y estrategias para reducir la siniestralidad en el municipio y de paso promover una cultura de respeto y responsabilidad en las calles.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la seguridad vial y garantizar una movilidad más segura para todos los sincelejanos”, dijo el alcalde Yahir Acuña.

En la ciudad de Sincelejo se registra una baja considerable en la accidentalidad, siendo los motociclistas los principales protagonistas de estos siniestros viales.