A partir de este lunes 1° de septiembre estarán habilitados en todo el país cerca de 400 puntos para tramitar la inscripción de ciudadanos de cara a las elecciones de 2026.

Los puntos estarán ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias, de allí que para el caso del departamento de Sucre la Registraduría habilitó tres lugares, dos de ellos en la ciudad de Sincelejo y uno en el municipio de Corozal.

En Sincelejo, capital del departamento de Sucre, lo podrán hacer en la sede del Palacio de la Pantaleta de la calle 23 y en el Gran Centro El Parque de la calle 20, mientras que en Corozal será en la Panadería San José de la calle 28. La atención a los ciudadanos será en el horario extendido de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde de lunes a sábado.

Adicional a ello habrá campañas móviles de inscripción de ciudadanos y jornadas de inscripción en todos los puestos de votación habilitados en el país.

Esto facilita el trámite de cambio de puesto de votación de cara a las elecciones de 2026 por parte de quienes hubiesen modificado su lugar de residencia.

En las sedes de la Registraduría los ciudadanos también pueden realizar el cambio de lugar de votación.

Únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y no están en el censo electoral.

El cambio del puesto de votación se verá reflejado una vez se conforme el censo electoral definitivo para estos comicios, es decir, a partir del 8 de febrero de 2026 en el caso de las elecciones legislativas y después del 30 de abril de 2026 para las elecciones presidenciales.