La Policía Metropolitana de Cartagena informó que con operativos especiales que incluyen imágenes captadas de cámaras de seguridad buscan al acompañante de otro sujeto que fue abatido tras haberle disparado a un policía que estaba de civil.

Lea más: En la depresión Momposina la UBPD recuperó el primer cuerpo de un desaparecido

El caso, según el reporte de la institución, ocurrió a las 5:00 de la tarde del viernes 29 de agosto en el barrio Martínez, sobre la Avenida del Lago, cuando el policía que se encontraba de civil estaba en el interior de un lavadero de vehículos, y de un momento a otro aparecieron dos hombres en una moto y uno de ellos le disparó e intentó huir.

Con lo que este antisocial no contaba era con que cerca del lugar de los hechos, a pocos metros, estaba otro policía, también de civil, que en la reacción lo abatió en medio de un cruce de disparos que alteró la tranquilidad de quienes se encontraban en ese sector.

Ver más: Pareja descubrió cámara oculta en un hotel Turbaco, Bolívar: ¿Qué respondió el dueño del lugar?

“El policía herido fue trasladado a un centro asistencial, donde su pronóstico es reservado”, informó este sábado 30 de agosto el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena a través de un comunicado.

Agregó la institución que en este caso fue incautada un arma de fuego, al tiempo que investigan los móviles del ataque inicial al uniformado que derivó la reacción de otro.