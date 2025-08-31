Una recompensa de hasta 50 millones de pesos ofrece la alcaldía de Sincelejo por información que permita identificar y judicializar a él o los autores de un crimen que se registró la noche del sábado 30 de agosto en la zona norte de la ciudad.

La víctima fue alcanzada por las balas asesinas entre los barrios Cielo Azul y Altos del Rosario, en límites de una cerca por donde habría querido escapar de la muerte.

El fallecido fue identificado por las autoridades como Sebastián Junior Álvarez Romero, de 26 años, y quien recibió tres balazos que acabaron con su vida de forma inmediata.

El alcalde Yahir Acuña Cardales hizo presencia en el lugar de los hechos pasadas las 10:00 de la noche y en medio de una transmisión en vivo por redes sociales rechazó el atentado contra la vida del joven y anunció la recompensa, además de recordar los operativos más recientes que en materia de seguridad han realizado en la zona y los resultados de los mismos, entre esos la detención de alias El Golero, un “señalado dinamizador del crimen y de las rentas criminales en esta zona de la ciudad de Sincelejo”.

Trascendió además que el fallecido tenía algunas anotaciones judiciales, pero, en criterio del mandatario de los sincelejanos eso no da pie para atentar contra la vida de nadie. “Cualquiera estructura criminal que sea no tiene licencia para operar en Sincelejo y por eso tenemos el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen para actuar contra ellos”, precisó el alcalde Yahir Acuña Cardales.