Una mujer perdió la vida al verse involucrada en un accidente de tránsito en carreteras del departamento del Cesar.

La víctima fue identificada por las autoridades como Ángela Melisa Rodríguez Rodríguez, de 20 años de edad, oriunda de Chiriguaná, Cesar.

El siniestro vial se registró ayer, en la vía que del perímetro urbano del municipio de La Jagua de Ibirico, conduce al corregimiento de La Victoria de San Isidro, en el área rural de la municipalidad.

Según la información preliminar, la joven iba caminando cuando fue sorprendida por una motocicleta que la atropelló y la dejó herida de gravedad.

Minutos después, transeúntes la auxiliaron y la trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital local, donde los galenos en turno indicaron que un trauma craneoencefálico severo le causó la muerte.

Por su parte, el conductor del vehículo involucrado responde al nombre de Yervin Eduardo Pacheco Peñuela, agricultor que presuntamente se encontraba en estado de embriaguez.

Se conoció que el mencionado sufrió lesiones y en el mismo centro asistencial, le realizaron pruebas de alcoholimetría.