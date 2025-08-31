A disposición de la Fiscalía General de la Nación fue dejado por unidades de la Policía Metropolitana de Montería un hombre de 40 años señalado de haber asesinado a un ciudadano en medio de una riña en el barrio Nueva Belén.

En el hecho, que se registró a la altura de la manzana 160, lote 4, cerca de la cancha del mencionado sector, también resultó lesionada una mujer de 32 años, con heridas en el cuello y la frente, por lo que fue trasladada inicialmente al hospital La Pradera y, debido a la gravedad de las lesiones la remitieron al Hospital San Jerónimo, donde permanece.

Gracias a la ayuda de la comunidad la Policía logró la detención del señalado asesino, al que le hallaron en su poder el arma blanca con la que habría causado la muerte a un hombre y herido a una mujer.

De acuerdo con el testimonio de esta, el caso estaría relacionado con un conflicto personal.

De otra parte, las unidades de la Policía Metropolitana de Montería en el marco de las actividades de patrullaje preventivo capturaron en flagrancia a una persona por el delito de violencia contra servidor público en el barrio Juan XXIII.

Mientras adelantaban labores de registro y control en la calle 38 entre carreras 1 y 2, los uniformados recibieron información ciudadana sobre un grupo de personas que se encontraban consumiendo sustancias psicoactivas en vía pública.

En el lugar, al momento de realizar un procedimiento de registro hallaron en poder de uno de los individuos un arma cortopunzante tipo navaja, pero durante la incautación esta persona se resistió y agredió físicamente a dos uniformados que adelantaban el procedimiento, por lo que con ayuda de otras patrullas fue reducido y capturado en flagrancia por el delito de violencia contra servidor público.