La administración municipal acompañó a productores agropecuarios y campesinos de Sincelejo para su participación en el Encuentro Ganadero 2025, espacio dedicado a la formación y fortalecimiento de este sector.

En el encuentro hubo actividades enmarcadas en la actualización del gremio, en especial en lo que ha mejoramiento de sus ingresos se refiere y en hacer más prásperas sus granjas con mejor producción lechera.

Al finalizar recibieron los correspondientes certificados de asistencia al evento ganadero.

José Darío Moreno González, secretario de Desarrollo Económico, Rural y Ambiente de Sincelejo, y quien fue el encargado de dar apertura al evento, sostuvo que todas estas acciones están apoyadas por el alcalde Yahir Acuña Cardales que tiene como propósito impulsar el desarrollo sostenible y el bienestar del campo y de quienes trabajan en él.

Además el funcionario destacó la importancia de estas actividades para dar apoyo y fortalecer los conocimientos de los productores en el buen manejo de hatos ganaderos.