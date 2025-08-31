Un ataque de sicarios dejó el lamentable saldo de dos adolescentes muertos y uno más herido en hechos acontecidos en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

Lea más: Secretario de Gobierno de Barrancas, La Guajira, resultó herido a bala en atentado sicarial

Las víctimas fueron identificadas como Jenry Junior Rivero Mendoza, de 15 años y Owen Andrés Julio De Ávila, de 17.

El atentado se registró a las 9:00 de la noche de este sábado 30 de agosto, sobre la calle 36A con carrera 15ª, jurisdicción del barrio Nuevo Milenio.

De acuerdo con la información preliminar, los muchachos estaban reunidos departiendo, cuando llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego cuando se les acercaron, les disparó en repetidas oportunidades y huyó junto a su cómplice.

Ver más: Gobierno ofrece recompensas millonarias por cabecillas de grupos armados de La Guajira

Instantes después, residentes del sector y personas que presenciaron el hecho, los trasladaron hasta la clínica Renacer, a donde llegó sin signos vitales en primero en mención; mientras que el otro murió mientras recibía atención médica.

El otro baleado es un adolescente de 17 años que permanece hospitalizado en el hospital Nuestra Señora de los Remedios, bajo pronóstico reservado.

Lea también: En la XV cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo rendirán homenaje a Riohacha por sus 480 años

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, se encargó de los actos urgentes e inspección. De igual manera, iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen y la captura de los responsables.