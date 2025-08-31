El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, luego de un consejo de seguridad realizado en Riohacha este sábado 30 de agosto, anunció un serie de recompensas de hasta 500 millones de pesos por información que permita capturar a cabecillas de grupos armados en La Guajira.

Leer también: En la XV cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo rendirán homenaje a Riohacha por sus 480 años

Entre los cabecillas mencionados por Sánchez están: alias Frey, cabecilla principal del Frente 6 de diciembre; alias Miki, jefe del Frente Criminal Luciano Ariza; y alias Ferley o Ferney, cabecilla del Frente Criminal Rufino José Morales, integrante del Clan del Golfo.

En ese listado también aparece alias Naim, máximo responsable del Frente Criminal Javier Cárdenas, de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada; y alias Mina , cabecilla del Frente Criminal Cristóbal Duarte.

“Acá lo está anunciando el Estado colombiano, el Ministerio de Defensa que integra a 410 mil hombres y mujeres que entregan absolutamente todo con determinación para neutralizar esas amenazas. No hay lugar donde se puedan esconder los criminales”, dijo Sánchez a los medios.

Importante: Hombre muere tras chocar su moto contra una camioneta en carreteras de La Guajira

“Nuestro compromiso es trabajar de la mano con las comunidades y las instituciones para que La Guajira sea un territorio seguro, donde sus habitantes vivan en paz y en condiciones de dignidad”, se lee por su parte en una publicación del Ministerio de Defensa.