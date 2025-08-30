Un hombre murió en un accidente de tránsito en carreteras del departamento de La Guajira, en la noche del jueves 28 de agosto.

Las autoridades identificaron a la víctima como Luis Alberto Flórez, un indígena de la etnia wayuu.

El siniestro vial se registró en la vía Riohacha-Paraguachón, a la altura del kilómetro 21, jurisdicción del municipio de Manaure.

Según información preliminar, el mencionado se movilizaba en una motocicleta Auteco Bóxer de color negro y sin placa, cuando chocó contra una camioneta marca Toyota, de placa NMY691.

El fuerte impacto le causó la muerte en el instante al nativo, por lo que quedó tendido a un costado de la carretera.

Se conoció que el hecho causó molestia en los residentes del sector y el conductor del vehículo implicado fue agredido, por lo que fue necesaria la intervención de personal de la Policía y el Ejército.

Familiares de la víctima retiraron el cuerpo del lugar y la motocicleta evocando sus usos y costumbres wayuu.

Finalmente, las autoridades de tránsito indicaron que una de las hipótesis del accidente sería la evasión de la señal de ‘Pare’ por parte de la víctima.