Dos indígenas de la etnia wayuu perdieron la vida durante un accidente de tránsito en carreteras del departamento de La Guajira.

Las víctimas fueron identificadas como José Argilio Epieyú Ruíz, de 21 años, quien conducía la motocicleta, y César Epinayú, de 47 años, quien hacía las veces de parrillero.

El siniestro vial se registró en la noche de este miércoles 27 de agosto, sobre la Troncal del Caribe, vía que conduce de Riohacha al municipio de Maicao, a la altura del kilómetro 67.

Según la información preliminar de las autoridades, los nativos de movilizaban en una motocicleta marca Bajaj tipo Bóxer, de placa FTS-46H, de color negro, cuando presuntamente chocaron contra un automóvil Renault Logan, placa IWT-229 de Bogotá.

El fuerte impacto causó que este último se saliera de la carretera, pero sin que ninguno de sus ocupantes sufriera lesiones. Por su parte, los del vehículo de dos ruedas quedaron tendidos en el asfalto a un costado de la carretera.

Transeúntes y residente del sector se acercaron a darse cuenta de lo sucedido e intentaron auxiliar a los afectados, pero estos ya no tenían signos vitales, según lo indicado por paramédicos que fueron alertados y llegaron al sitio.

Se conoció que los fallecidos fueron retirados del lugar por sus familiares, empleando sus usos y costumbres.

De igual manera, una avanzada del Laboratorio Móvil de la Seccional de Tránsito realizó los actos urgentes y los funcionarios iniciaron las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro, para determinar responsabilidades.