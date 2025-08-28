La comunidad de la vereda Santa Cruz, en el municipio de San Antero, se encuentra conmocionada por la muerte de un joven tras ser impactado por un rayo, este miércoles 27 de agosto.

Leer más: Autoridades capturan en el sur de Sincelejo a un hombre armado, señalado de cometer hurtos

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Brayan José Barrera Hernández.

De acuerdo con la versión de testigos, el joven habría salido al patio de su casa en medio de una fuerte tormenta eléctrica, al parecer, para recoger un pantalón que estaba tendido en una lámina de zinc.

Le puede interesar: La minga indígena Zenú retornaría a vías de Sucre y Córdoba a partir del lunes 1° de septiembre

Al parecer, cuando Barrera Hernández intentaba rescatar la prenda de vestir para evitar que se mojara, recibió la descarga eléctrica que le costó la vida.

Pixabay/ Cortesía El Reportero Joven sucreño muere junto a su caballo tras el impacto de un rayo en Córdoba.

El pasado 9 de agosto se registró un hecho similar en Momil, Córdoba. Andrés Ramírez, un joven nativo del municipio de Sampués, en Sucre, falleció al recibir la descarga eléctrica de un rayo la mañana del sábado.

No olvide leer: Fuertes vientos afectaron el suministro de energía en 18 municipios de Córdoba

El joven de 25 años, quien se dedicaba a las labores de vaquería en Momil, se desplazaba en su caballo y a la vez hablaba por celular en medio de una tormenta eléctrica, por lo que un rayo terminó acabando con su vida y con la del animal que lo había acompañado en los últimos años a desarrollar su trabajo.

Los vecinos de la zona, que se percataron de la situación, llevaron al joven vaquero al CAMU de Lorica, que es el más cercano, pero según el personal médico llegó sin signos vitales.