Los vientos huracanados que se registraron la madrugada de este jueves 28 de agosto en buena parte del departamento de Córdoba y que estuvieron acompañados de intensas lluvias afectaron la red de distribución de energía eléctrica dejando sin el servicio a 18 municipios, incluida la ciudad de Montería.

De acuerdo con el reporte de la empresa Afinia, una vez las condiciones climáticas lo permitieron, las brigadas técnicas empezaron sus labores para restablecer el servicio a los clientes, situación que lograron a las 9:30 de la mañana de este jueves en las zonas urbanas y rurales de los municipios de Sahagún, Moñitos, Tierralta, Valencia, Los Córdobas, Planeta Rica, Buenavista, Ayapel, Pueblo Nuevo, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Lorica, San Pelayo, Cereté, San Carlos y Ciénaga de Oro.

Pero aún hay sectores apagados en la ciudad de Montería.

Afinia Córdoba

En total Afinia recibió, por efecto de este fenómeno natural, 143 reportes de daños relacionados con caídas de árboles sobre la red de distribución de energía así como descargas atmosféricas y caída de postes.

Además hubo árboles caídos sobre las vías que retrasaron el ingreso de las cuadrillas a las zonas donde estaban los daños y por ello la demora en restablecer el servicio de energía.

