Un joven muerto y un menor de edad aprehendido fue el saldo de un enfrentamiento con armas de fuego entre uniformados de la Policía y dos presuntos atracadores en el municipio de Sanalarga, Atlántico.

Lea: Capturan en Soledad nuevamente ‘el abusador de la moto negra’ y juez lo envía a la cárcel

De acuerdo con las primera versiones, en la noche de este miércoles se registró el robo de una motocicleta en el municipio de Baranoa, por lo que la Policía fue alertada de inmediato sobre el caso, con detalles sobre los asaltantes, como la ruta que habían tomado tras cometer el delito.

A los agentes de la Policía les informaron que los delincuentes huyeron a bordo de la motocicleta robada por la Cordialidad, hacia el sur del departamento del Atlántico.

Lea: Comerciante de aguacates abría su negocio cuando pistoleros llegaron y le dispararon

Con esta información, los uniformados se apresuraron a perseguir a los atracadores y llegaron hasta la entrada del municipio de Sabanalarga, donde alcanzaron a los señalados.

Ante la presencia de los policías, los presuntos delincuentes se rehusaron a detener y entregar la motocicleta. En cambio, se enfrentaron a tiros con los uniformados.

En el intercambio de disparos resultó muerto uno de los presuntos atracadores y la Policía aprehendió a un menor de edad, señalado como cómplice del primero.

Lea: ‘Los Costeños’ anuncian “cese de actividades delictivas” y alias Castor estaría actuando como ‘gestor de paz’

Además, las autoridades reportaron la recuperación de la motocicleta robada, así como la incautación de un arma de fuego con la que los delincuentes habrían intimidado al dueño del vehículo y enfrentado a los policías.