Este jueves 28 de agosto la Procuraduría General de la Nación confirmó, en fallo de segunda instancia, la suspensión de 9 meses del cargo del exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, por la no ejecutó el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el primer semestre de 2020.

De acuerdo con el órgano de control, Dau Chamatt, en su condición de alcalde del Distrito de Cartagena durante el periodo 2020-2023, no garantizó la prestación del servicio de alimentación escolar, el cual debía iniciar el 27 de enero de 2020.

La Procuraduría indicó que el PAE en Cartagena para el año 2020 se ejecutó para el 11 de mayo, es decir, casi cuatro meses después de lo estipulado.

Debido a esto, el 31 de marzo de 2025 la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 declaró responsable a Dau Chamatt y le impuso una sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 9 meses, convertidos a salarios devengados para esa época, los cuales fueron tasados en $ 112. 044. 240.

Para la entidad de control, la acción de Dau Chamatt es una falta grave variándola de culpa gravísima a culposa.