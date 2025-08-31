Una emergencia se registra en la zona rural del municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba, por cuenta de la ruptura del jarillón sobre el caño Mocho que a su vez produjo el colapso del puente en Punta de Yánez.

La gobernación de Córdoba a través de su Dirección Técnica y Ambiental de Riesgos llegó al corregimiento de Punta de Yánez a acompañar a la administración municipal en la atención de la emergencia y verificar el colapso del puente que comunica a la vereda Bocacatabre, lo que mantiene incomunicadas a varias comunidades y afecta la economía campesina.

Además la ruptura del jarillón pone en riesgo a las veredas Las Palomas, Los Mimbres y Tilgar, por las inundaciones que podrían ocasionar la pérdida de cultivos y afectaciones a las familias.

gobernación de Córdoba Imagen de la emergencia.

Henry Licona, director Técnico y Ambiental de Riesgos del departamento de Córdoba, explicó que “había un jarillón al lado del puente que contenía las aguas del caño Aguas Prietas; este caño por donde está pasando el agua en este momento por debajo del puente, es al que denominamos Caño Mocho, y estas aguas corren en este momento en sentido contrario a lo normal, porque este caño estuvo alrededor de 6 años cerrado por una obra no regulada por la autoridad ambiental, hecha por habitantes del sector y finqueros, y en estos momentos el caño de Aguas Prietas está mandando agua al caño que estuvo por mucho tiempo cerrado, Caño Mocho, y es eminente la inundación aguas abajo de Caño Mocho, veredas como Los Mimbres, Las Palomas, Jilgar”.

El paso por el puente que une a Boca Catabre con Punta de Yánez fue recuperado “pero el agua socavó por debajo del puente y no se pudo contener, anotó el funcionario.

La comunidad le pide al alcalde Alejandro Mejía y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que instale maquinaria pesada y ejecute obras provisionales para hacerle frente de forma rápida a la emergencia.

El alcalde anunció que fue declarada la calamidad pública por las afectaciones.