Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Una emergencia se registra en la zona rural del municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba, por cuenta de la ruptura del jarillón sobre el caño Mocho que a su vez produjo el colapso del puente en Punta de Yánez.

La gobernación de Córdoba a través de su Dirección Técnica y Ambiental de Riesgos llegó al corregimiento de Punta de Yánez a acompañar a la administración municipal en la atención de la emergencia y verificar el colapso del puente que comunica a la vereda Bocacatabre, lo que mantiene incomunicadas a varias comunidades y afecta la economía campesina.

Además la ruptura del jarillón pone en riesgo a las veredas Las Palomas, Los Mimbres y Tilgar, por las inundaciones que podrían ocasionar la pérdida de cultivos y afectaciones a las familias.

gobernación de CórdobaImagen de la emergencia.

Henry Licona, director Técnico y Ambiental de Riesgos del departamento de Córdoba, explicó que “había un jarillón al lado del puente que contenía las aguas del caño Aguas Prietas; este caño por donde está pasando el agua en este momento por debajo del puente, es al que denominamos Caño Mocho, y estas aguas corren en este momento en sentido contrario a lo normal, porque este caño estuvo alrededor de 6 años cerrado por una obra no regulada por la autoridad ambiental, hecha por habitantes del sector y finqueros, y en estos momentos el caño de Aguas Prietas está mandando agua al caño que estuvo por mucho tiempo cerrado, Caño Mocho, y es eminente la inundación aguas abajo de Caño Mocho, veredas como Los Mimbres, Las Palomas, Jilgar”.

El paso por el puente que une a Boca Catabre con Punta de Yánez fue recuperado “pero el agua socavó por debajo del puente y no se pudo contener, anotó el funcionario.

La comunidad le pide al alcalde Alejandro Mejía y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que instale maquinaria pesada y ejecute obras provisionales para hacerle frente de forma rápida a la emergencia.

El alcalde anunció que fue declarada la calamidad pública por las afectaciones.