Un cuerpo flotando en el río Sinú fue encontrado la mañana del pasado sábado 30 de agosto, a la altura del municipio de San Pelayo, Córdoba.

El cadáver fue encontrado por los habitantes de la zona, quienes alertaron de una vez a las autoridades.

La Policía se acercó al lugar para el levantamiento de cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, aún no han dado a conocer la identidad de la víctima.

Google Maps Imagen referencial. Hallan cuerpo flotando en el río Sinú, a la altura del municipio de San Pelayo, Córdoba

Los vecinos del lugar están a la expectativa de los resultados de la necropsia y saber qué sucedió.