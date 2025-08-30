Luego de que en redes sociales empezaran a circular versiones sobre un incidente dentro del Cantón Militar Córdova de Santa Marta, el Ejército salió al paso para aclarar la situación.

Leer también: Video: víctima de robo de cadena de oro la recuperó y se le llevó la moto al ladrón en Santa Marta

En una publicación en redes sociales, la institución armada aclaró que no se trató de un ataque armado ni de un intercambio de disparos, aunque en los videos que se difundieron se escuchan claramente y se nota a algunos solados corriendo.

“Frente a la información que circula en redes sociales sobre un hecho ocurrido en las instalaciones del Cantón Militar Córdova en Santa Marta, Magdalena, nos permitimos aclarar a la opinión pública que no se trató de un intercambio de disparos ni de un ataque por parte de grupos armados organizados”, se lee en la publicación del Ejército.

Agregó: “Fue un incidente de carácter interno que, al momento, se encuentra en investigación para el total esclarecimiento de los hechos”.

#últimaHora | ​Frente a la información que circula en redes sociales sobre un hecho ocurrido en las instalaciones del Cantón Militar Córdova en Santa Marta, Magdalena, nos permitimos aclarar a la opinión pública que no se trató de un intercambio de disparos ni de un ataque por… pic.twitter.com/ihQdTY8RfH — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) August 30, 2025

Importante: Santa Marta: Sicarios asesinaron frente a su madre a uno de los criminales más buscados

En varias publicaciones se empezó a especular sobre que un soldado había resultado herido. Hasta el momento el Ejército no ha dado más detalles sobre el asunto, que generó pánico en los transeúntes.