Un video que se hizo viral en las redes sociales muestra el momento cuando es asaltado un hombre para quitarle su cadena de oro el pasado miércoles 27 de agosto, en Santa Marta.

En las imágenes que fueron publicadas en X muestra un grupo de personas cuando rodean al presunto ladrón de la cadena de oro.

Después, llega el hombre a quien robaron y logra quitarle la cadena. Además, se monta en la moto del delincuente para irse.

Uniformados hicieron presencia en el lugar

Lo más curioso del caso, señalan los presentes, es que las autoridades estaban en el lugar capturando al presunto delincuente y no hicieron nada por detener a la otra persona cuando se llevó la moto.

Asimismo, es importante recalcar que de este caso no se han pronunciado las autoridades, ni si el afectado hizo una denuncia formal.