El Ejército Nacional capturó en las últimas horas a siete presuntos integrantes de Los Pachenca. En medio del operativo también fueron recuperados dos menores de edad, de 16 años, que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

Sobre la operación militar, pudo establecerse que tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 6 Mayor Robinson Daniel Ruíz de la Segunda Brigada de la Primera División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sostuvieron un combate contra integrantes del grupo armado organizado residual Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o ‘Pachenca’, dando este contundente golpe.

“El resultado operacional, desarrollado en la vereda Cherúa, municipio de Ciénaga, Magdalena, dejó como balance la captura de siete sujetos presuntamente integrantes de este grupo ilegal, así como la recuperación de dos menores de edad”, se lee en el comunicado.

Además, en el lugar se incautó material de intendencia y comunicaciones, así como 403 cartuchos de diferentes calibres, tres teléfonos celulares, un cargador para ametralladora, un artefacto explosivo improvisado y una granada hechiza, según dijo el Ejército.

Ejército Nacional Ejército incautó material de intendencia y comunicaciones de Los Pachenca.

Las autoridades señalaron que tanto el armamento y material de comunicaciones como los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para fines legales.

De igual manera, el Ejército indicó que durante la operación, los criminales lanzaron un ataque con drones contra la tropa, “resultando levemente herido un soldado profesional por esquirlas”, quien fue atendido oportunamente y se encuentra fuera de peligro.