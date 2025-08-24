Un nuevo caso de hurto de vehículo fue reportado al mediodía de este domingo 24 de agosto, en cercanías de la Catedral María Reina, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

La víctima sería en esta oportunidad un juez que participaba en la sede centro de la Universidad Libre del concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación, proceso en el que el ente investigador abre la posibilidad para que 4.000 personas de todo el territorio nacional hagan parte de esta entidad.

Fuentes judiciales le señalaron a EL HERALDO que el togado dejó parqueado el automotor KIA Río, color blanco y de placas JGM-298, en los espacios que están en la parte externa del templo y acudió a la cita en el centro educativo.

Sin embargo, al salir de la prueba, se encontró con que el automotor ya no estaba en el punto de la calle 53 con carrera 45 y nadie le dio razón de lo sucedido.

En lo que va corrido del año, según información suministrada por las autoridades, se han denunciado al menos 296 casos de hurto a de automotores, siendo los meses de abril y mayo con el mayor número de registros de denuncias.

Recientemente, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la detención de cuatro sujetos mediante orden judicial, implicados en por lo menos 20 hurtos de vehículos entre 2024 y 2025 en la capital del Atlántico y Soledad.

Dentro de los capturados estaba alias ‘Cabezón’ o ‘El Saya’, presunto cabecilla encargado de suministrar la documentación falsa para los trámites de la venta ilegal de los vehículos, según las autoridades.

Este individuo, de acuerdo con los registros de la autoridad, ha integrado las bandas ‘Los Chicos KIA I’ y ‘Los New’, dedicadas al robo de vehículos.