BOGOTÁ. El Consejo de Estado informó este jueves que su Sección Quinta negó la petición de nulidad de la elección del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

En este sentido, el alto tribunal de lo contencioso administrativo confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó la nulidad del acto de elección del mandatario de la capital magdalenense para el período 2024-2027.

En la providencia se explica que “la revocatoria de la inscripción de la candidata del movimiento Fuerza Ciudadana, Carmen Patricia Caicedo Omar, fue tramitada en un plazo razonable por el Consejo Nacional Electoral, CNE, en consideración al número de solicitudes recibidas y a las actuaciones que debían adelantarse para garantizar el debido proceso”.

Así mismo, agrega el fallo, “se advirtió que la solicitud de modificación de la inscripción para postular a Jorge Luis Agudelo Apreza fue presentada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando el acto administrativo de revocatoria de la primera candidata aún no estaba ejecutoriado”.

Y se destacó en la decisión que “el movimiento Fuerza Ciudadana, previo a inscribir sus candidatos, se encontraba en el deber legal de verificar que no estuvieran incursos en las inhabilidades aplicables al cargo de alcalde, de conformidad con los principios de interés general y moralidad administrativa”.

Finalmente, el Consejo de Estado “encontró probado que la Comisión Escrutadora Municipal de Santa Marta excluyó la votación de ese participante, con fundamento en el fallo de tutela que dejó sin efecto la medida cautelar que había permitido su inscripción como candidato”.

Ante esto, la alta corte desestimó los cargos por infracción normativa y falsa motivación que propusieron los demandantes y se mantuvo la elección de Pinedo Cuello.