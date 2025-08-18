La Procuraduría General de la Nación (PGN) formuló cargos contra el exgerente del Hospital de Sitio Nuevo (Magdalena), Jesús Enrique Rebolledo, por presuntas irregularidades en el pago de un contrato para capacitación de personal.

De acuerdo al Ministerio Público, al parecer, el exgerente se habría efectuado el pago sin ejecutarse los servicios. La investigación se realiza tras detectar su “participación irregular en un contrato que iría en detrimento del patrimonio público y con desconocimiento del principio de responsabilidad”.

Asimismo, la PGN “investiga si el entonces ordenador del gasto y supervisor del bilateral habría efectuado el pago correspondiente al contrato de prestación de servicios celebrado entre la Empresa Social del Estado (ESE) y un particular, con el objeto de capacitar al personal asistencial para fortalecer sus competencias en el área de urgencias y consulta externa, sin que este se hubiese ejecutado”.

El ente de control calificó provisionalmente la falta como “gravísima a título de dolo”, y reiteró que el daño patrimonial al Estado es “la lesión del patrimonio público, representada en el (…) perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz (…) e inoportuna (…)”, añade el Boletín 892-2025.