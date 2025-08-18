Uniformados de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, con apoyo de la Seccional de Inteligencia (Sipol), capturaron a un adolescente de 17 años señalado como el presunto responsable del atentado extorsivo ocurrido días atrás contra la tienda San Miguel, en el barrio Chiquinquirá de Barranquilla.

Durante el ataque, el propietario del negocio, José Alfredo Bueno, resultó gravemente herido tras recibir dos disparos, uno de ellos en la cabeza, y aún permanece bajo pronóstico reservado.

La aprehensión del menor se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la carrera 38 con calle 37, en pleno centro de la ciudad, donde intentaba ocultarse de las autoridades. En el operativo fueron incautados un arma de fuego, ocho cartuchos calibre 5.56 y cinco panfletos alusivos a la banda Los Costeños.

De acuerdo con la investigación, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la ruta de escape del joven tras el ataque, además de vincularlo con otro episodio de intimidación en una tienda cercana, en la que también dejó panfletos amenazantes.

Las autoridades señalaron que el procedimiento de registro y allanamiento arrojó los elementos probatorios necesarios para una posible judicialización por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas. El menor, próximo a cumplir la mayoría de edad, quedó a disposición de la justicia especializada en adolescentes.

