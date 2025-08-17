⁠La Policía Nacional en el Atlántico viene adelantando una ofensiva contra los delitos en distintas modalidades; es así que, mediante labores investigativas del personal adscrito a la Seccional Investigación Criminal (SIJIN), bajo la coordinación de la de la Fiscalía General de la Nación, materializaron la captura de cuatro personas por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Mediante cuatro diligencias de registro y allanamiento, realizados en el municipio de Luruaco, con el fin de contrarrestar el tráfico de estupefacientes y el homicidio, los cuatro capturados serian actores criminales dinamizadores y expendedores del tráfico de estupefacientes en los barrios Rosa María y Abraham Juan.

Los capturados fueron identificados como: José Ariza Sánchez, de 28 años, quien presenta cinco anotaciones en el SPOA como indiciado por los delitos de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego o municiones en el año 2024, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes entre los años 2017- 2021- 2025 y lesiones personales en el año 2021.

Madelaine Ortiz Castro, de 51 años, quien presenta una anotación en el SPOA como indiciado por el delito tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2023.

Paola Arteaga González, de 29 años, quien registra tres anotaciones en el SPOA como indiciada por los delitos de hurto calificado en el año 2016, amenaza en el año 2021 y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2023.

Manuel Orozco Yepes, de 35 años, quien presenta tres anotaciones en el SPOA como indiciado por los delitos tráfico, fabricación o porte de estupefacientes entre los años 2017-2018 y concierto para delinquir en el año 2020.

Durante de los operativos se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38, tres cartuchos calibre 38mm, 60 gramos de base de coca, 55 gramos de bazuco, 70 gramos de bazuco en pasta y 19 cigarrillos de marihuana.

Esta intervención se orienta hacia la lucha frontal contra el crimen organizado y sus redes de apoyo, encaminando los esfuerzos a fortalecer la seguridad ciudadana.

Con esto se pretende seguir garantizando la tranquilidad de los atlanticenses como aporte al mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana frente a los delitos de alto impacto en el departamento del Atlántico,

Estos actores criminales, vendían alrededor de 70 dosis diarias y mensualmente 2.100 dosis aproximadamente, afectando su ingresos de hasta $350.000 mil pesos, diarios, manifiesta el Coronel Jhon Harvey Peña Riveros, comandante del Departamento de Policía Atlántico.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.