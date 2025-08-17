Crece en el temor en el departamento del Atlántico. Durante la noche de este sábado 16 de agosto, se registró un hecho de sangre que dejó como resultado un joven muerto a la altura del kilómetro 5, vía que conduce al corregimiento de Sibarco, jurisdicción del municipio de Baranoa.

Leer más: Extorsión carcelaria: los penales que operan como centros del crimen organizado

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jean Carlos Sierra Natera, un joven de tan solo 22 años de edad que se desempeñaba como peluquero en dicho centro poblado.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, siendo las 7:48 p. m., Sierra fue atacado con un arma de fuego, misma con la que le provocaron una mortal herida en la cabeza, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Tras el ataque, unos moradores del sector que se encontraban caminando por la zona se percataron del cuerpo del joven tendido a un costado de la carretera, por lo que alertaron rápidamente al cuadrante sobre la emergencia.

Los uniformados se encargaron de realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver para su posterior análisis.

La Policía del Atlántico adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este ataque armado y dar con la captura de los agresores.