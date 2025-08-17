Un golpe contra las estructuras delincuenciales en Barranquilla dieron las autoridades con la captura de Darwin David García Garban, conocido con el alias de ‘Charawy’, presunto integrante de la estructura criminal ‘Los Costeños’.

El procedimiento fue ejecutado por uniformados del Gaula de la Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía 1 Especializada, en una vivienda del barrio Los Ángeles 1. En el lugar fue hallada una granada que estaría en su poder.

Según la investigación, alias ‘Charawy’ sería uno de los encargados de presionar a comerciantes de distintos sectores de la ciudad como El Pueblito, Los Ángeles, Los Olivos, La Pradera, La Manga y La Ceiba. Presuntamente, entregaba panfletos intimidatorios y efectuaba disparos contra locales comerciales para obligar a los propietarios a pagar las extorsiones.

Además el hoy capturado seria presuntamente el encargado de recolectar el pago de las extorsiones en los barrios mencionados.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.