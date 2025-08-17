El hallazgo del cuerpo sin vida de Harold Aroca, joven de 16 años desaparecido el pasado 5 de agosto y encontrado cinco días después en Los Laches, sigue generando conmoción y nuevas revelaciones sobre las posibles causas de su asesinato.

El 10 de agosto se conoció un video en el que se observa a cinco hombres intimidando al joven, mientras uno de ellos portaba un arma de fuego.

Según el coronel Luis Carlos Torres, las primeras hipótesis de la Policía, el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes que habrían instrumentalizado al menor.

Sin embargo, otra versión investigada apunta a que Harold habría sido testigo del asesinato de Diego Mesa, un hombre que cumplía condena por tráfico de estupefacientes en prisión domiciliaria y que fue ultimado en una cigarrería del sector.

Según reveló El Tiempo, se indaga por qué Mesa estaba fuera de su residencia y si tenía nexos con la banda Los Parejo, estructura que controla el microtráfico y el sicariato en Santa Fe y La Candelaria.

“Lo que llama la atención es que Mesa estaba en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de dos años por tráfico de estupefacientes en una residencia de Los Laches. Sin embargo, las autoridades indagan por qué se encontraba fuera de su domicilio en el momento de su asesinato y si tenía algún nexo con la banda Los Parejo, quienes controlan el tráfico de estupefacientes y sicariatos en la localidad de Santa Fe y La Candelaria”, reveló el medio.

El padre del adolescente, Hermes Aroca, rechazó cualquier vínculo de su hijo con grupos criminales. “A él lo cogió esa gente fue por represalias de eso. Él se enteró de que habían matado a ese otro muchacho el domingo, no sé por qué lo dijo, si en broma o qué, y que tenía idea de quién había matado ese muchacho. Pero ese domingo estuvo todo el día conmigo”, aseguró.

Hermes recalcó que Harold era un niño inocente, dedicado a jugar fútbol, y que lo ocurrido resulta inexplicable, “mi hijo no tenía problemas con nadie. Yo no reconozco a ninguno de los hombres del video”.

La familia insiste en que se haga justicia y que el caso no quede en la impunidad, mientras la ciudadanía de Los Laches permanece consternada por un crimen que refleja la vulnerabilidad de los menores frente a la violencia urbana en Bogotá.