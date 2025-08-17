Andrea Valdés, de 30 años, es una reclusa que fue víctima de abuso sexual por parte de dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el pasado mes de marzo de 2025, en la cárcel El Pedregal, en Medellín.

Despliegue de la fuerza pública en Caquetá contra los carteles de alias Calarcá y alias Iván Mordisco

Expulsan a ciudadano dominicano en el aeropuerto José María Córdova por documentos falsos

Procuraduría abrió indagación para esclarecer presuntas actuaciones irregulares de militares contra la senadora Aída Quilcué

Este caso causó un gran revuelo en ese momento, pues Valdés quedó en embarazo. En ese momento la mujer dio una entrevista a la Revista Semana, en la cual contó cómo sucedieron las cosas.

Luego de su abuso, fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en donde narró que toda esa pesadilla empezó en junio de 2024, cuando fue remitida a la Unidad de Tratamiento Especial (UTE) dentro del sitio.

Siete meses después de conocerse el aberrante caso de abuso sexual a una reclusa en la cárcel Pedregal de Medellín, fueron capturados e imputados por la Fiscalía los dos dragoneantes del INPEC denunciados por la víctima. pic.twitter.com/peQpNwLILC — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) August 16, 2025

Ella la trasladaron para este lugar porque dos internas le cortaron el rostro con un arma blanca. Cuando ya tenía dos meses ahí, un hombre ingresó y abusó de ella.

“A medianoche ingresó un tipo sin chaqueta (...) cuando de repente me coge del brazo, me tira al planchón y me baja el pantalón de la pijama. Me empezó a gritar como un psicópata: ‘cállese, sapa’”, contó.

“Su gestión fue tan mala que ni siquiera un nefasto Presidente y un pésimo gobierno se lo aguantaron”: reacciones a salida de Saade como jefe de Despacho

Valdés intentó denunciar ese abuso pero le fue imposible. Sin embargo, lo peor empezaba porque meses después entró otro tipo con el mismo Modus operandi.

“El 5 de septiembre, como a las dos de la madrugada, ingresa a mi celda otro sujeto a lo mismo. Entró más grosero y me decía: ‘cállate, hijue….’. Me tapaba la boca. Pensé que me iba a asfixiar. Me puso la mano en la garganta”, dijo a la Revista Semana.

¿Por qué la SIC pidió cerrar tres hoteles en La Guajira y uno en San Andrés?

Quedó en embarazo y señaló que el subdirector de la cárcel, Carlos Arturo Yepes, se enteró y le preguntó si quería interrumpir su embarazo pero ella dijo que no.

Al parecer, cuenta Andrea, que esto molestó a los directivos y semanas después empezó a sentirse mal, y fue trasladada al Hospital General de Medellín, donde después de varios exámenes le descubrieron residuos de Cytotec.

Grave accidente de tránsito en Santander deja nueve heridos

“Cytotec es un método para interrumpir los embarazos”, le explicó el galeno. Pudo contarle a una persona de la Fiscalía y la trasladaron a la cárcel Picaleña, en Ibagué.

Juzgado 29 garantías Medellín: #AEstaHora legaliza la captura de Cristian Camilo Alvarado y Diego Stiven Castaño. Inicia #ImputacionDeCargos. Proceso por el presuto abuso sexual a una reclusa de la cárcel del Pedregal. Audiencia virtual en vivo.👇https://t.co/jkW3OmhZKi pic.twitter.com/BiL68ReSoK — Complejo Judicial de Paloquemao (@prensapaloq) August 15, 2025

No obstante, recibió amenazas: “Ya sabemos para dónde vas, vas para Picaleña, allá sí te vamos a cerrar el pico”. No duró mucho en este recinto, hasta que fue trasladad a Bogotá.

La mujer logró denunciar a los funcionarios a través de la Corporación Mujeres Libres y seguía en curso la investigación.

Se descubrió el culpable con una prueba de sangre

Ahora, el bebé tiene dos meses de nacido y pudieron conocerse los abusadores. La Fiscalía General de la Nación formalizó cargos contra los dragoneantes del Inpec, Cristian Camilo Alvarado y Diego Stiven Castaño, por los delitos de acceso carnal violento en concurso homogéneo.

Tras pruebas de paternidad realizadas a finales de julio, confirmaron que el padre del bebé es el dragoneante Diego Stiven Castaño Sánchez, que fue el segundo en abusarla.

Revelan suspensión de la Procuraduría que generó la salida de Alfredo Saade de la Casa de Nariño

Además, también hay un video del circuito de seguridad registrado el 5 de septiembre de 2024 en el cual se ve a Diego Stiven Castaño Sánchez ingresar al área de aislamiento donde estaba Andrea Valdés a las 7:56 p. m., y su salida más de tres horas después.

Por su parte, Carlos Arturo Yepes, removido de su cargo, y el entonces director Pablo Yamid Ramírez Peña también están siendo investigados, pues presumen que pudieron ser cómplices en información.

Así fue la captura de Diego Castaño, el dragoneante del Inpec denunciado por abusar a una reclusa dentro de una cárcel en Medellín. Medicina Legal confirmó que el funcionario es el papá del bebé que nació producto de la presunta violación. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/3e12EE9LEn — Revista Semana (@RevistaSemana) August 15, 2025

Asimismo, la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento para los dragoneantes está programada para el próximo martes 19 de agosto de 2025.