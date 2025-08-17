En las últimas horas, Migración Colombia, a través de la Regional Antioquia-Chocó, informó la expulsión del ciudadano dominicano Argenis Aquino, detectado en el aeropuerto internacional José María Córdova, tras evidenciarse que la documentación con la que intentaba salir del país no correspondía con sus datos reales.

De acuerdo con la entidad, Aquino pretendía viajar con documentos colombianos obtenidos presuntamente de manera fraudulenta, motivo por el cual se aplicó la medida de expulsión inmediata, conforme a la normativa vigente.

Paola Salazar, directora regional de Migración en Antioquia, explicó:

“En las horas de la madrugada, se ejecutó medida de expulsión del ciudadano dominicano Argenis Aquino, quien fuera detectado en el aeropuerto José María Córdoba por los oficiales de emigración. Dicha medida fue tomada con el apoyo de las bases de datos de Migración Colombia en aplicación de los procedimientos de control migratorio que se realizan a diario en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro”.

Migración Colombia reafirma su compromiso con la seguridad y la soberanía nacional en armonía con la estrategia de impulsar el turismo en el país.

En lo corrido del año, y con corte al 15 de julio, ya se han aplicado 32 procedimientos de expulsión en este aeropuerto del Oriente antioqueño.

Uno de los casos recientes fue el del brasileño Allan Aquino de Souza, deportado tras protagonizar desmanes en el estadio Atanasio Girardot durante el partido entre Atlético Nacional y Sao Paulo F.C. por la Copa Libertadores.