La controversia en torno a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, continúa escalando. González, señalado como uno de los protagonistas del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, permanece en Nicaragua mientras enfrenta una orden de captura vigente en Colombia.

El exministro de Justicia y precandidato presidencial, Wilson Ruiz, presentó una denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la excanciller Laura Sarabia y el exembajador en Managua, León Fredy Muñoz, a quienes acusa de haber facilitado la permanencia de González en Nicaragua.

“Señalando que desde el Gobierno se habría montado una operación para favorecer al prófugo Carlos Ramón González Merchán, requerido por corrupción y con orden de captura vigente”, dice Ruiz.

Según la denuncia, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Colombia en Managua habrían intervenido para que González pudiera ocultarse en Nicaragua bajo protección diplomática en lugar de responder ante la justicia.

“Usar la diplomacia para esconder a un prófugo de la justicia es una vergüenza nacional. La política exterior de este Gobierno se convirtió en cómplice de la corrupción, mientras los colombianos esperan justicia y transparencia”, afirmó Ruiz.

La denuncia cita delitos de favorecimiento, fraude a resolución judicial y traición diplomática, y exige a la Corte Suprema que investigue sin dilaciones, identifique responsables y los someta a la justicia.

Durante el consejo de ministros realizado el pasado viernes 15 de agosto en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro negó que su gobierno esté protegiendo a González.

“La prensa quiere hacernos ver es como si estuviéramos protegiendo a un amigote que se robó una plata. Yo no protejo amigotes que se roban la plata, siempre he pedido que vayan a la cárcel. Y le pido a mis amigos que ni se les ocurra, porque no van a tener amigo para defenderse”, aseguró Petro, quien además defendió al exembajador Muñoz, indicando que “trabajó hasta una fecha en donde Carlos Ramón no era llamado por la justicia. Hasta el 21 de enero tuvimos embajador en Nicaragua”.

El mandatario afirmó que el exembajador León Fredy Muñoz “trabajó hasta una fecha en donde Carlos Ramón no era llamado por la justicia. Hasta el 21 de enero tuvimos embajador en Nicaragua”.

La tesis de la Fiscalía

La Fiscalía General sostiene que González, en su calidad de exdirector del Dapre y de la DNI, fue el líder de una red de corrupción en la Ungrd. Según la entidad, a través de Olmedo López, gestionó pagos de $3.000 millones al expresidente del Congreso Iván Name y de $1.000 millones a Andrés Calle, también expresidente de la corporación, a cambio de impulsar las reformas sociales del Gobierno. Ambos expresidentes del Congreso, permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota por estos hechos.

“Carlos Ramón ofreció a los parlamentarios primero contratos y luego dinero en efectivopara que a cambio de ello, apoyaran los proyectos de ley de interés del Ejecutivo, y con el propósito de conseguir los recursos necesarios para alcanzar tal finalidad, determinó a Olmedo López para que los obtuviera de la contratación de la UNGRD, como en efecto sucedió con la orden de proveeduría 1922023″, expresó la fiscal.

Esta audiencia podría terminar con una orden de captura en contra de Carlos Ramón González, y ante tu salida del país, la misma podría ser notificada a Interpol.

La diligencia judicial contra González, suspendida recientemente, continuará de forma virtual el martes 17 de junio a las 9:00 de la mañana.