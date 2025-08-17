El consejo de seguridad realizado en La Plata, Huila, encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar, policial y autoridades locales, dejó como resultado la activación de un plan de recompensas para dar con la captura de varios delincuentes que operan en la región.

Lea más: Detienen en Santander a uno de los “más buscados” del Tren de Aragua en Chile

La reunión, que tuvo lugar en este municipio, límite con el Cauca, buscó establecer medidas para frenar la expansión de la crisis de orden público hacia el Huila. La preocupación se intensificó luego del atentado contra el representante a la Cámara, Julio César Triana, ocurrido el pasado miércoles, cuando hombres armados atacaron la camioneta en la que se movilizaba.

Según el Ministerio de Defensa, el ataque fue perpetrado por Alex Vitonco Andela, alias David o Mi Pez, por quien se ofrecen hasta $500 millones de recompensa.

“Hemos activado una recompensa de hasta $500 millones por información que permita dar con el paradero de alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, responsable de múltiples hechos de terrorismo, entre ellos el atentado contra el representante a la Cámara, Julio César Triana. No descansaremos hasta llevarlo ante la justicia”, escribió el jefe de esa cartera en su cuenta de X.

Ver más: Niño de 8 años murió en la piscina de un hotel en Arboletes, Antioquia

Asimismo, recalcó que el Huila “no será tomado por narcocriminales” y anunció que las operaciones militares y policiales continuarán con mayor presencia en el territorio.

A la recompensa por alias Mi Pez se suman los incentivos por información que lleve a la captura de alias Mordisco por una suma de hasta $4.450 millones, alias El Viejo por un valor de $50 millones y alias Carla de $50 millones.

La estrategia definida en el consejo contempla la verificación de los avances de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, además de acciones para contener a los actores criminales.

Lea también: Ejército encontró megalaboratorio de cocaína en Tibú, Norte de Santander

Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía, “les pido a todos los pobladores que nos ayuden difundiendo en redes sociales las recompensas contra los criminales que amenazan la seguridad en esta zona del Huila”.