Un niño de ocho años falleció este jueves 14 de agosto cuando se encontraba en la piscina del hotel donde se hospedaba con su familia, en el municipio de Arboletes, Antioquia.

El menor fue identificado por las autoridades como Samuel Cogollo Fuentes, quien presuntamente sufrió una broncoaspiración, al terminar de comer y entrar inmediatamente a nadar.

Según el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía de Urabá, luego que el menor terminó de almorzar habría ingresado rápidamente a la piscina, por lo que empezó a ahogarse en cuestión de segundos.

En medio de la emergencia, los padres del pequeño lograron trasladarlo hasta un centro asistencial, donde murió minutos después.

“Él se encontraba con sus padres y desafortunadamente, pues, al ingresar en la piscina broncoaspira y tenemos la pérdida de la vida de este menor, pues la invitación a todas las familias, a todos los padres es al cuidado de sus hijos, tenemos que estar con ellos siempre, no podemos descuidarlos porque en un momento el menor termina de almorzar, ingresa a la piscina, eso fue cuestión de segundos, tenemos una situación muy lamentable”, dijo el coronel Jovanni Cepeda en diálogo con ‘Blu radio’.

Sobre Samuel Cogollo Fuentes se conoció que practicaba boxeo, por lo que ganó reconocimiento.

Ante este caso, las autoridades hicieron un llamado a las familias a tener mayor precaución con los menores y estar atentos a las recomendaciones cuando se visitan playas o piscinas.