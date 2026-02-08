La concesión Ruta al Mar cerró el paso por el Puente Jalisco, en la vía Puerto Rey–Montería debido a que registra afectaciones estructurales causadas por las intensas lluvias.

El cierre de este paso se produjo desde la 1:38 de la madrugada de este domingo 8 de febrero.

En razón a ello las autoridades recomiendan abstenerse de transitar por el sector y atender las indicaciones del personal operativo.

De momento un equipo técnico especializado evalúa las condiciones para definir las acciones necesarias que permitan restablecer el tránsito de manera segura por esta importante arteria vial.

Además el gobernador Erasmo Zuleta Bechara se desplaza a la zona para evaluar junto al personal técnico y brindar apoyo desde las competencias departamentales.

Es de anotar que dentro de la ciudad de Montería fue necesario el cambio en la movilidad sobre los puentes debido también a la situación invernal. El paso por el Puente Metálico es en un solo sentido: desde la margen izquierda hacia la margen derecha; mientras que el Puente Segundo Centenario funcionará en un solo sentido: desde la margen derecha hacia la margen izquierda.