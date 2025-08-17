Tropas del Ejército Nacional en una operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional lograron la localización de un megalaboratorio para el procesamiento de cocaína en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

El operativo se realizó exactamente en la la vereda La Primavera, en Tibú, territorio en el que delinquen presuntos integrantes del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron: 564 galones de clorhidrato de cocaína en solución, 528 galones de base de coca en suspensión, 7251 galones de insumos líquidos, 1740 kilogramos de insumos sólidos y más de media tonelada de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con las autoridades, el material incautado tiene un valor de 7.200 millones de pesos, lo que representa un duro golpe a las finanzas de los grupos armados que delinquen en esta zona del departamento de Norte de Santander.

“El Ejército Nacional sostiene operaciones militares en todo el país con el fin de neutralizar el accionar criminal de todos los grupos armados al margen de la ley que afectan el medioambiente y fuentes hídricas, con el uso sistemático e indiscriminado para la producción de drogas ilícitas”, indica el Ejército.