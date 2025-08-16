La Superintendencia de Industria y Comercio SIC ordenó el cierre inmediato de tres hoteles turísticos tras detectar riesgos graves en sus instalaciones, durante las inspecciones realizadas luego de la muerte de una familia bogotana en San Andrés hace un mes.

Uribe se reunió con Juan Carlos Pinzón y habló de la candidatura del Centro Democrático para 2026

Ingris Padilla se convierte en la gobernadora encargada del Magdalena

Asesinan a líder comunal en Palmira, Valle del Cauca

En La Guajira, la medida recayó sobre los alojamientos Beach Life Party Hostel y Casa Ibiza by Beach Life Palomino, operados por la sociedad Villa Delia Palomino Beach SAS.

La entidad reportó problemas como cables eléctricos en mal estado, deficiencias en tableros de energía y falta de iluminación en las rutas de evacuación y salidas de emergencia.

Cortesía redes sociales La SIC cerró el Hotel Portobello Convention Center, escenario de la tragedia familiar.

Mientras que, en San Andrés, los hallazgos llevaron a imponer medidas en el Hotel Decameron Los Delfines, el Hotel Las Américas y el Hotel Portobello Convention Center, este último escenario de la tragedia familiar.

“Luego de verificarse la presencia de conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución y ausencia de iluminación de seguridad en rutas de evacuación y salidas de emergencia, entre otras irregularidades graves”, señalaron.

Cortesía San Andrés Hotels Hotel Portobelo, lugar donde murió familia en San Andrés

Además, se dispuso el cierre parcial de las cocinas del Hotel Tone Blue. Las inspecciones detectaron riesgos asociados al manejo de gas combustible, entre ellos la ausencia de ventilación en espacios con monóxido de carbono, conexiones sin protección anticorrosiva, cilindros de GLP sin anclaje y la falta de avisos de seguridad.

Asimismo, la SIC advirtió a las empresas responsables Servincluidos Ltda, Tour Vacation Hoteles Azul SAS BIC, Operadora Apartahotel Las Américas Ltda. y Hoteles Portobelo SAI, que deberán realizar ajustes urgentes para cumplir con el reglamento técnico, porque se enfrentan a pena de sanciones económicas que podrían superar los 2.000 millones de pesos.