Las autoridades confirmaron el asesinato de Álvaro Roncancio Aguirre, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Tenjo, en Palmira, Valle del Cauca, ocurrido este viernes 15 de agosto.

De acuerdo con la Policía del Valle, el crimen se registró en la calle 65 con carrera 28 del barrio Zamorano, cuando hombres armados interceptaron el vehículo particular en el que se movilizaba la víctima.

El reporte oficial señala que Roncancio, de 64 años, presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego.

Roncancio ya había denunciado amenazas en su contra y, días antes, se había desplazado temporalmente debido a las intimidaciones.

“Personal de Sijín realizó inspección técnica a cadáver de Álvaro Roncancio Aguirre, de 64 años. Presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo, ocasionadas con arma de fuego, móviles por establecer”, dice el reporte oficial.

La Defensoría del Pueblo había advertido sobre estos riesgos en sus alertas tempranas 010 de 2024 y 019 de 2023, “sobre el grave riesgo que enfrentan líderes sociales y defensores de derechos humanos ante la imposición de normas de control social por parte de grupos armados ilegales”, dijo el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Leonardo González.