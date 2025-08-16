El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó en la noche de este viernes, 15 de agosto, que sostuvo un encuentro con el exministro Juan Carlos Pinzón. “Tengo el más alto concepto sobre él”, afirmó.

En su publicación en su red social X, el exmandatario recordó la trayectoria de Pinzón como representante de Colombia en el Banco Mundial, viceministro de Defensa durante su gobierno, 2006-2010, y ministro de Defensa en el mandato de Juan Manuel Santos, 2011-2015

Sobre este último periodo, Uribe pidió a los militantes del Centro Democrático “que se supere cualquier prevención porque fue Ministro de Defensa en el Gobierno que me sucedió, que hizo bastante daño a Colombia y también al Dr. Pinzón”, expresó en el post.

De acuerdo con Uribe, el encuentro con Pinzón giró en torno a la situación actual del Centro Democrático y las candidaturas en disputa. Señaló que el partido “tiene cuatro candidatos que estaban en emulación con el doctor Miguel Uribe Turbay, nuestro mártir”, y recalcó que la aspiración presidencial deberá contribuir a una coalición amplia con miras a las elecciones de 2026.

“La candidatura del Centro Democrático tendrá el compromiso de contribuir a una coalición que gane la elección de 2026 para hacer transición hacia la recuperación democrática de Colombia”, expresó el exjefe de Estado.

Álvaro Uribe añadió que con Pinzón identificaron varios puntos en común, entre ellos la necesidad de reforzar la seguridad, exigir transparencia, impulsar el emprendimiento privado, garantizar un Estado austero y pequeño, y fortalecer la política social.