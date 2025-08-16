Un fuerte accidente de tránsito se presentó en la noche de este viernes 15 de agosto en la vía Rio Ermitaño, La Lizama, en el municipio de Cimitarra, Santander, en la Troncal del Magdalena Medio.

En el choque estuvo implicado un tractocamión y un bus de servicio público, dejando al menos nueve personas lesionadas.

Según las autoridades, el conductor del tractocamión, quien fue identificado como Diego González, circulaba en sentido sur–norte cuando fue impactado por un bus, conducido por Omer Enrique Cabarca, que se desplazaba en sentido contrario.

Al parecer, el bus habría intentado una maniobra de adelantamiento, invadiendo el carril del tractocamión, lo que provocó la colisión y posterior volcamiento lateral del vehículo con los pasajeros a bordo.

Asimismo, los conductores no presentaron lesiones, pero varios pasajeros del bus registraron múltiples fracturas y lesiones en varias partes de sus cuerpos.

Las víctimas lesionadas fueron trasladadas hasta el Hospital de Cimitarra donde reciben atención médica.

Las personas heridas fueron identificadas como Yulaidis Estefany González Mejía, 25 años, Fredy Macías, 30 años, Zayde Flórez, 52 años, Pascuala Martínez, 42 años, Hidalides Mejía Ortega, 75 años, Florencio Motta, 56 años.

A su vez, los otros tres pasajeros quienes no han sido identificados aún, fueron trasladados al Hospital de Puerto Berrío.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.