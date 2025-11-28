Un juez ordenó la reclusión en centro carcelario de Haizak Karol Chara, señalado por la Fiscalía como uno de los implicados en el asesinato del adolescente Harold Aroca, de 16 años, ocurrido en agosto en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en Bogotá.

Según el ente acusador, durante las audiencias se presentaron videos y demás pruebas que permitieron avanzar en la imputación. Dichos elementos mostrarían que el joven fue abordado en un parque por varios hombres, entre ellos Chara.

“Dan cuenta de que el menor de edad fue interceptado en un parque por un grupo de hombres, entre ellos estaría el hoy procesado; cuestionado por los señalamientos que supuestamente hizo contra una organización delincuencial del sector, trasladado a un sitio donde fue sometido a tratos crueles e inhumanos y finalmente atacado con arma de fuego”, se lee el comunicado de la Fiscalía.

Asimismo, la entidad precisó que el cuerpo del menor fue hallado días después en un área boscosa. “Días después, el 9 de agosto, la familia del joven y las autoridades lo encontraron con quemaduras en varias partes del cuerpo y cuatro lesiones de proyectil”. Por todo lo anterior, Haizak Karol Chara fue capturado en vía pública por unidades de la Policía Nacional.

Por otro lado, una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.

Finalmente, Haizak Karol Chara no aceptó los cargos que le fueron imputados.