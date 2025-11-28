Las autoridades continúan investigando lo ocurrido en la trágica noche en que Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, perdió la vida tras ser atacado a golpes por dos hombres. Los testimonios de quienes presenciaron el hecho siguen siendo piezas clave para esclarecer el crimen.

Mientras tanto, la familia del joven ha optado por mantenerse al margen de los medios, aferrada al luto que los acompaña desde que fueron informados de la agresión en la madrugada, a través de un amigo cercano. Desde entonces, su hogar lleva el peso de una ausencia profunda.

Por otro lado, David Moreno, hermano de la víctima, habló con La FM y, expresó que el impacto emocional ha sido imposible de dimensionar. “El dolor es tan grande que no hay cabida para el odio, el rencor ni nada. Es un dolor absurdo”.

Recordó que Jaime había sido su compañero inseparable desde la infancia, un vínculo que ahora se convierte en un recuerdo que duele. Contó que el joven había dedicado sus últimas semanas a estudiar con disciplina, pues buscaba acceder a un intercambio académico, razón por la cual decidió “ir a esa fiesta”.

La última vez que lo vio fue el jueves 30 de octubre. Jaime llegó tarde a casa y “estuve con él, compartiendo, estábamos escuchando música en la sala”, expresó, y añadió que, él salió primero que Jaime, alrededor de las 7:00 de la noche, sin imaginar que esa sería la última despedida.

“Yo me fui, normal, me despedí de Jaime. Él era alguien tan común en mi vida que ahora la ausencia es difícil”, dijo, y añadió que siempre solía darle un beso en la cabeza, sin saber lo que iba a pasar después.

Redes sociales

La familia, incluso, se encontraba preparándose emocionalmente para la posible partida de la abuela, cuyo estado de salud era delicado. Por eso, la muerte de Jaime los tomó aún más desprevenidos. “Esto fue algo peor, yo tuve muchas esperanzas porque fui al hospital”, afirmó.

Asimismo, David expresó que estuvo despierto hasta las 3:00 de la mañana, inquieto por la falta de respuesta de su hermano. “Me parecía raro, eran las 3 a. m.; le escribía y mi mamá estaba desesperada del dolor”. Fue un amigo quien finalmente les avisó que Jaime estaba en un hospital, “lo golpearon unos manes”, y llegaron de inmediato y le avisaron a su padre.

Su vez, mientras esperaban noticias, David no podía dejar de pensar en el miedo que siempre sintió su hermano hacia los procedimientos médicos. Poco después, recibieron la noticia que jamás esperaron, el fallecimiento de Jaime.

“Cuando uno quiere tanto a un hermano, uno cree que nunca va a pasar nada”, expresó David, aún afectado por la cercanía que los unía.

Foto publicada por El Tiempo

Avances judiciales

Por el caso fueron capturados e imputados Juan Carlos Suárez y Ricardo González, señalados como los agresores. Ambos permanecen recluidos mientras avanza el proceso judicial. La familia de Jaime insiste en que su única petición es que se haga justicia.

Captura de pantalla audiencia de imputación de cargos Juan Carlos Suárez Ortiz, presunto asesino del joven estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moren Jaramillo.