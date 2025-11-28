En horas de la madrugada de este viernes, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó el hallazgo de un cuerpo desmembrado en el centro de la ciudad, gracias al aviso de un reciclador. Las autoridades desplegaron un gran operativo en la zona y analizan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Leer más: En 20 municipios regirá el pico y placa unificado para motos

El hecho ocurrió exactamente en la carrera Décima con calle Quinta, cuando un habitante de calle encontró varias bolsas negras entre montones de basura. Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía, quienes verificaron el contenido y se trataba de partes humanas, al parecer de un hombre.

Minutos después del primer reporte en la localidad Santa Fe, la Policía recibió información de que en la calle Sexta, a solo tres o cuatro cuadras, también habrían sido abandonadas extremidades de un cuerpo humano.

De acuerdo a las autoridades, la hipótesis que más toma fuerza es que los restos podrían estar distribuidos en distintos puntos del sector, por lo que las patrullas reforzaron recorridos en basureros, esquinas y puntos críticos de la zona.

Ver también: ‘Bikegirl’, la influencer que murió tras ser arrollada por tractocamión: había “presagiado” su muerte

Los peritos del grupo de criminalística de la Fiscalía recolectaron indicios y tomaron registros fotográficos para adelantar las investigaciones respectivas. Luego de procesar esta primera escena, se desplazaron a otros puntos señalados por la comunidad para verificar si existían más restos hacia el occidente de la localidad.

Por el momento no se conoce la identidad de la víctima, ni las causas de su muerte.