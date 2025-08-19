Tras varias horas desaparecido, un hombre fue encontrado sin vida flotando en una de las playas Los Cocos de la ciudad de Santa Marta, el pasado lunes 18 de agosto en la tarde.

El hombre fue identificado por las autoridades como Fernando Manuel Carranza Almanza quien, de acuerdo al relato de sus familiares, salió a pescar ese lunes al río Manzanares.

De alguna forma que aún está por establecerse, Carranza Almanza terminó siendo arrastrado por las aguas del afluente y murió, al parecer, por inmersión. Horas después su cadáver fue hallado en Los Cocos.

Su familia ya había reportado su desaparición luego de que no pudiera ser contactado durante horas, pese a que había dado aviso de que volvía a su casa en un breve tiempo, pues iba con comida, según relataron allegados.

Captura de video Momentos en el que el cuerpo de Fernando Carranza era arrastrado por un bañista hasta la orilla de la playa.

El reporte de sus familiares sucedió antes de que las autoridades fueran alertadas por bañistas de la playa que avisaron sobre un cuerpo flotando.

Uno de los testigos del hecho, ingresó al mar no muy lejos de la orilla para arrastrar el cuerpo del hombre, de 50 años, para llevarlo hasta la arena donde sus familiares lo reconocieron.

Recomendaciones para prevenir accidentes en afluentes de agua